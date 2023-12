Jade Picon e ator da série "Elite" se beijam em festa de Ano Novo

Jade Picon e André Lamoglia, ator da série"Elite" (Netflix), teriam trocado beijos em uma festa de Ano Novo, em Pernambuco. Segundo o jornal Extra, os dois foram vistos juntos já na manhã de hoje. Eles passaram a noite entre amigos no Réveillon Amoré. Mas o romance não é novidade: os dois já foram flagrados juntos em abril, em uma festa no Rio. Na época, os dois já estavam juntos há pelo menos 8 meses e viviam uma "amizade colorida", sem muitos rótulos e cobranças, segundo apuração do colunista de Splash Lucas Pasin.

A relação nunca foi exclusiva, já que Jade e André ficaram com outras pessoas nos últimos meses. O nome do ator foi, inclusive, ligado ao de Anitta e Rafaella Santos, irmã de Neymar. Já Jade beijou Xamã no Rock in Rio e foi ligada a José Loreto no Carnaval de 2023. Jade está solteira desde o término com João Guilherme, em agosto de 2021. O ator, filho do sertanejo Leonardo, também está no Réveillon Amoré.

