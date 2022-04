Da Redação

Jade Picon e Anitta posam juntas em Los Angeles

Na última terça-feira, 19, a influenciadora e ex-BBB Jade Picon (20) surpreendeu a web ao posar com Anitta (29) em Los Angeles.

Em seu perfil no Instagram, Jade compartilhou um lindo registro ao lado da cantora que se apresentou no festival Coachella, na Califórnia no último fim de semana.

Na postagem, Jade revelou que seu motivo para ter ficado em Los Angeles era um projeto com Anitta: "Dia de gravação com ela", escreveu.

Nos stories, Jade compartilhou os bastidores da gravação, e a influenciadora se jogou na dança com Anitta e a tiktoker Luara (16).

E claro, fãs e amigos da dupla marcaram presença nos comentários: "Amijade de milhões", brincou Linn da Quebrada (31). "Lindas demais", destacou Franciny Ehlke.