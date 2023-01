Jackson Ribeiro ensina como viver nos EUA através do 'Jack na América'

Da Redação

Morar nos Estados Unidos da América se tornou o “sonho de vida” de muitas pessoas. Além do estilo de vida, as oportunidades de emprego e estudos chamam a atenção e fazem com que imigrantes busquem métodos para embarcar nessa nova jornada.

O influenciador digital Jackson Ribeiro (39), saiu do interior do Ceará para viver uma nova vida nos Estados Unidos. Em 2020, Jack, como é conhecido nas redes sociais, começou a publicar dicas e informações relevantes sobre como pessoas que sonham com a vida na América podem fazer para imigrar legalmente para o país.

“Esse é o projeto de vida de muitas pessoas e, através do meu conteúdo, consigo passar todo o meu conhecimento e como é possível conseguir ter uma boa vida aqui”, comenta Jack.

Através do seu Instagram “Jack na América”, o cearense posta vídeos diários sobre o dia a dia nos Estados Unidos, o que pode e o que não se pode fazer dentro do país, curiosidades e informações importantes para os imigrantes.

Mesmo que seja o objetivo de uma grande parte dos brasileiros, Jack alerta para que estejam preparados para grandes sacrifícios no início:

“Os Estados Unidos é um bom lugar para se fazer dinheiro e ter uma boa vida, mas se planeje e venha preparado para alguns percalços e dificuldades, pois eles irão aparecer, embora isso não seja uma regra”, afirma.

Morando atualmente em Boston/Massachussetts, Jack é formado em jornalismo e também é dublador. Antes de ir para o país norte americano, ele já havia trabalhado em veículos de comunicação importantes, como Rede TV e na rádio Jovem Pan, em Fortaleza, o que possibilitou com que Jack pudesse se comunicar melhor com seus seguidores e se tornar um influenciador de sucesso. Além disso, Jack está presente em grandes eventos da sua cidade onde reside, sempre se conectando com as pessoas.

“Muitas empresas e ONGs me procuram para fazer parcerias, acho isso incrível. Também ajudo pessoas com mentoria grátis”, finaliza Jackson Ribeiro.

Em seu Instagram, Jack possui mais de 36 mil seguidores. Estando também no YouTube, ele atinge mais de 10 mil visualizações no canal.

Acesse:

Instagram @jacknaamerica

YouTube @jacknaamerica_

