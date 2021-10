Da Redação

Jacaré invade casa de Mion e causa susto: “Olha o tamanho!”

Marcos Mion recebeu uma visita inusitada em sua residência na manhã deste sábado (2). O apresentador se deparou com um jacaré perto da piscina e registrou em vídeos exibindo o tamanho do animal.

“Deus! Olha o tamanho do jacaré que apareceu aqui no nosso quintal. Olha isso! Eita, fugiu! Ele entrou no mesmo lugar que entrou da outra vez”, disse o apresentador, ao ver o réptil entrando no mato.

Logo depois, Mion chamou o Corpo de Bombeiros para dar o devido encaminhamento ao animal.

