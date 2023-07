Iza agita a web ao posar com look e recebe elogios: 'Beleza rara'

A cantora Iza elevou a temperatura das redes sociais ao abrir um novo álbum de fotos. Ela fez uma coletânea de momentos que aconteceram em sua vida nos últimos tempos e encantou seus seguidores. Inclusive, a artista usou uma foto chamativa para a capa do álbum.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Grávida de gêmeos: Bárbara Evans impressiona ao mostrar a barriga

Na imagem principal, a estrela surgiu com biquíni pink ao posar no meio de várias pedras. Nos comentários, os fãs elogiaram a artista. “Cenário bonito para uma beleza rara”, disse um seguidor. “Uma pintura”, declarou outro. “Que mulher!”, declarou mais um.

continua após publicidade

Nas outras imagens, Iza apareceu com seus amigos, no dentista, brincando com seus cachorros e também em selfies. Recentemente, Iza esteve no elenco do The Voice Kids, da Globo, que terminou há poucas semanas.



Siga o TNOnline no Google News