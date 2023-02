Ivete Sangalo promete celular novo a folião que teve aparelho roubado

Da Redação

O público aplaudiu a atitude da cantora

Um folião teve o celular roubado no momento em que curtia o show da cantora Ivete Sangalo no carnaval de Salvador, na Bahia. O fato ocorreu durante o fim de semana.

No entanto, o que chamou a atenção foi que a artista presenciou o crime e mandou um recado à vítima do roubo, que tentava ir atrás do ladrão. Ivete prometeu um celular novo ao folião.

“Não vale à pena. Ei, você de blusa branca, volte. Não vale à pena você se expor. Lhe roubaram, né?! Levaram seu celular?! Venha cá que eu lhe dou um celular”, afirmou a cantora. “O celular não vale nada. Deixa essa p*** levar esse celular. Você correu atrás do cara para pegar o celular?! Não vale à pena. Vai que ele faz algum mal para você?", completa.



Logo após, o homem, que estava furioso, foi ao palco do trio elétrico. A baiana brincou com o fã, falando que ele "estava laranja de tanto ódio" e, então, sugeriu que o oferecessem uma cerveja.

Veja:

Ivete Sangalo presenciou um fã sendo roubado no Carnaval e o prometeu um celular novo: “A vida vale muito mais”. pic.twitter.com/w3bufBZFXg — Tracklist (@tracklist) February 19, 2023





