Ivete Sangalo faz cirurgia no braço após cair esquiando

Ivete Sangalo apareceu com uma tala em seu braço em uma foto ao lado de seu filho

Nesta sexta-feira (18), a cantora Ivete Sangalo precisou passar por uma cirurgia no braço após ter sofrido um acidente enquanto esquiava. A brasileira foi operada pelo médico Paulo Fiuza no Hospital Aliança, em Salvador, na Bahia.

A informação do sucesso no processo cirúrgico foi informado pela própria Veveta em seu perfil do Instagram, no início da tarde desta sexta. "Sucesso total na cirurgia! Obrigada ao Dr Paulo Fiuza e sua grande experiência, toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do Hospital Aliança por todo cuidado e carinho!!! Mainha tá zero bala”, comemorou na publicação.

Ivete Sangalo apareceu com uma tala em seu braço em uma foto ao lado de seu filho postada na quarta-feira (03) e fez alguns fãs se preocuparem. Poucos dias depois, a cantora revelou que havia se acidentado enquanto esquiava. Ainda assim, a cantora não deu muitos detalhes do acidente que causou a lesão.

Enquanto se divide com sua rotina de shows e família, Ivete Sangalo tem apresentado o programa Pipoca da Ivete na TV Globo todos os domingos.





