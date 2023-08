Isis Valverde surge com look transparente avaliado em R$ 28 mil; veja

Siga o TNOnline no Google News

A atriz Isis Valverde roubou a cena nas redes sociais ao esbanjar elegância com o look escolhido para prestigiar a pré-estreia do filme Ângela, em que vive a protagonista Ângela Diniz, socialite mineira que foi assassinada em 1976.

Vítima de feminicídio, Ângela foi morta pelas mãos de seu companheiro na época, o empresário Raul Street, mais conhecido como Doca Street, que será interpretado pelo ator Gabriel Braga Nunes no longa.

Em seu perfil no Instagram, Isis compartilhou registros da preparação para a noite. "Dia de pré-estreia de #AngelaOFilme cheia de emoção aqui em São Paulo!", escreveu na legenda.

Para a ocasião, Isis elegeu um look diferente. Ela optou por um vestido Maison Alaia, que custa cerca de R$ 15 mil. Por baixo da peça transparente, a mineira apostou em uma lingerie preta. Com os cabelos presos, a famosa ainda apareceu com cinto de couro de R$ 8 mil.

Para completar o visual, nos pés, usou um sapato de bico fino em formato de coração, da mesma marca do vestido, avaliado em R$ 5,8 mil. Ao total, a produção custa mais de R$ 28 mil.

VEJA:

