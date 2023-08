Isis Valverde revela curvas tatuadas e dá show de beleza; veja

A atriz Isis Valverde deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Neste domingo (7), a famosa aproveitou que estava toda produzida para um ensaio e fez cliques com a câmera de seu celular no local.

Usando um o maiô preto, aberto na lateral, a musa revelou suas curvas esculturais com tatuagens. Na costela, Isis Valverde mostrou as máscaras de teatro que tem tatuadas e no cantinho superior da coxa, uma palavra. Veja abaixo.

Fazendo poses no espelho, atriz esbanjou seu corpaço torneado e deu um show de beleza natural. "Shooting day", falou sobre o dia de fotos no Rio de Janeiro. É bom lembrar que ela está morando a maior parte do tempo nos Estados Unidos com o filho, Rael Valverde Resende, fruto do casamento vivido com o modelo André Resende.

Nos comentários da publicação, a famosa recebeu uma chuva de elogios. "Como pode um ser humano ter tanta beleza de uma vez só!", admiraram os internautas. "Tão dona de si, encantadora. Inspiração", disseram. "Verdadeira obra de arte", babaram pela musa.

Confira:

