Isis Valverde posa com decote gigante e blusa transparente

A atriz Isis Valverde recebeu diversos elogios de fãs e seguidores nesta segunda-feira (6) ao postar um carrossel de fotos em seu Instagram. Em seu perfil, ela surgiu com um look pra lá de ousado e um decote gigantesco.

No Instagram, a artista posou com uma blusa floral transparente e na parte do meio da camisa não tinha tecido, apenas cordões amarrados. Os fãs não deixaram de comentar a publicação: "Perfeita". "Sempre linda" e por aí vai.

Isis esteve recentemente em Apucarana, no Norte do Paraná, onde participou do batizado do afilhado Filipe, filho de sua prima irmã, e relembrou a infância.

Confira o post ousado da atriz no Instagram: