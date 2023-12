Isis Valverde passa o Natal com o noivo Marcus Buaiz em Apucarana (PR)

Siga o TNOnline no Google News

A atriz Isis Valverde, e o noivo, o empresário Marcus Buaiz, passaram o Natal juntos em Apucarana, no norte do Paraná. O dois compartilharam os momentos nas suas contas no Instagram. Veja o vídeo abaixo.

No vídeo, a atriz filma um bolo de chocolate que está na mesa e faz uma brincadeira depois de mostrar o noivo: “Tem os lobos que estão aqui em volta da mesa”.

O empresário também registrou a cidade de Apucarana nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, Marcus compartilhou uma foto da Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

A atriz tem familiares em Apucarana, entre eles, seus tios Rosane Nable Elias e Mário Elias. Por conta disso, Isis costuma passar com frequência o Natal na cidade e também faz visitas regulares a Apucarana, com o direito a um passeio no Lago Jaboti.

O romance de Isis e Buaiz é recente. A atriz confirmou no Dia dos Namorados deste ano que está namorando o empresário, que é ex-namorado da cantora Wanessa Camargo, de quem se separou me maio de 2022.

O casal anunciou o noivado em uma festa entre amigos, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no dia 15.

