Isis Valverde para tudo com look arrasador: 'Linda demais'

A atriz Isis Valverde impressionou ao exibir um ensaio que fez durante sua passagem pelo deserto com o namorado, o empresário Marcus Buaiz. Nesta segunda-feira, 03, a famosa compartilhou os clique feitos na paisagem de Utah, nos EUA, e chamou a atenção.

Nos registros feitos por Higor Almeida, a musa apareceu deslumbrante no cenário ao apostar em um vestido vinho, contrastando com os tons terrosos do local. Fazendo poses, a atriz deu um show de beleza com muita elegância.

"O que dá beleza ao deserto é que esconde um poço de água em qualquer parte", refletiu Isis Valverde sobre o lugar.

Nos comentários da publicação, a famosa, que está morando nos EUA desde sua separação do pai de seu filho, recebeu uma chuva de elogios. "Essa mulher é linda demais", elogiaram os fãs. "Deusa", enalteceram outros.

