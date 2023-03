Da Redação

Ísis Valverde e Marcus Buaiz, ex de Wanessa, se beijam em Paris

Isis Valverde, que estava solteira desde o fim de seu casamento com André Resende no ano passado, e Marcus Buaiz, que também estava solteiro desde 2022, após o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo. A coluna LeoDias revela com exclusividade os detalhes de um encontro dos dois na quinta-feira (2/3), em um restaurante em Paris.

Uma fonte que almoçava em um restaurante do Hotel Costes em Paris notou que a mesa ao lado era ocupada por brasileiros. Na sequência, perceber que era Isis na companhia de sua empresária e de seu maquiador.

Após mais ou menos 15 minutos depois, para a enorme surpresa de todos, Buaiz chegou e, mais surpreendente ainda, se juntou ao trio. Ele cumprimentou Isis com um beijo e os dois se abraçaram, como um casal, sem a preocupação em esconder o clima de romance, tanto que ficaram assim durante todo o almoço.

Nossa fonte até tentou fazer uma foto do novo casal, mas havia uma considerável presença de seguranças no local, já que Leonardo DiCaprio almoçava em uma mesa ao lado, na companhia de modelos. As informações foram confirmadas com pessoas próximas ao novo casal.

As informações são do Metrópoles.

