Da Redação

Isis Valverde comenta sobre o 1ºdia de aula do filho

Nesta segunda-feira, 7, a atriz Isis Valverde decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi o primeiro dia de aula do filho, Rael (3).

A morena então fez uma série de registros onde o pequeno aparece todo contente, caminhando na rua com uma mochila com estampa de cachorro. Ela ainda postou a porta da sala de aula do menino, enquanto babava pelo momento.

Na legenda, ela se derreteu pelo herdeiro: "Revivi todos os momentos com você! Obrigada filho. Meu bebê cresceu".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que pitiquinho lindo!", disse um. "Que fofura", falou outro. "Coisa mais linda!", escreveu um terceiro.