Isis Valverde choca com vestido ousado e transparente: "Deusa"

A atriz Isis Valverde, de 36 anos, impressionou ao surgir com um look preto nada básico. Nesta quarta-feira (31/5), a famosa apareceu deslumbrante em um vestido longo e não passou despercebida ao exibir os registros com a roupa arrasadora.

Dona de uma beleza natural, a musa chocou ao se exibir na peça ousada, com transparência e recortes estratégicos na região do tronco. Usando uma maquiagem não muito forte, Isis Valverde fez carão e arrancou elogios. Veja abaixo.

"All black for today", escreveu a atriz sobre ter escolhido tudo em preto para o dia. Nos comentários da publicação, ela recebeu uma chuva de elogios dos seguidores. "Sempre deusa", admiraram os fãs. "Maravilhosa", definiram outros.

Vivendo um relacionamento com o empresário Marcus Buaiz, de 43 anos, ex-marido e pai dos filhos de Wanessa Camargo, a atriz falou recentemente pela primeira vez sobre o namoro com o milionário.

Confira o look:

