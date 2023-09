Irritada, MC Loma encerra boatos e revela quem é o pai de sua filha

Ela resolveu desabafar e lembrar aos fãs quem é o verdadeiro pai de sua filha, Melanie. Em um texto publicado nas redes sociais, ela lembrou os seguidores que a bebê tem como pai Gabriel Farias, marido de sua melhor amiga, Mirella Santos. Mesmo não sendo o pai de sangue, ele está criando a pequena como se fosse sua herdeira.

continua após publicidade

"Papaizinho, obrigada por cuidar tão bem de mim e me amar com todo o seu coração, eu ainda sou pequena, mas tenha certeza que eu te amo muito! Ainda vamos viver momentos lindos e brincar bastante, eu, você e minha irmãzinha, te amo", declarou ela.

VEJA MAIS: Atriz de Apucarana é destaque em chamada de nova novela da Globo; veja

continua após publicidade

A declaração e o reconhecimento de MC Loma comoveu os fãs que deixaram muitas mensagens com elogios. "Sorriso da Loma atrás diz muito nessa foto. Depois de tanta turbulência, tanta cobrança nessa rede, tanta gente a culpando, julgando, apontando. Sorriso de alívio!! Orgulho de todos", comentou um. "Sem dúvidas o melhor paizinho que a Melaine poderia ter", disparou outro. "Zinho tirou a sorte grande quando escolheu a Mel pra ser filha dele", declarou outro.

Recentemente, Melanie completou o primeiro aninho de vida e ganhou uma festa luxuosa. Para comemorar a data especial, a artista preparou para a herdeira uma comemoração com o tema bosque encantado. O local do evento foi decorado com muitas flores e animais que vivem na floresta, além de alguns personagens como fadas e duendes.

Veja:

continua após publicidade

Cantora se declara à filha em desabafo

No dia do aniversário de Melanie, a cantora prestou uma linda homenagem para a filha no Instagram. "Janeiro de 2022, foi o dia que descobri que você estava junto comigo e que eu nunca mais iria me sentir ou estar sozinha. Você ainda é muito pequena pra entender e ver esse texto, mas um dia quando estiver maior vai ver e vai sentir que foi feito com muito amor... Antes de você existir na minha vida, eu sempre orava e pedia a Deus alguém pra amar incondicionalmente, dividir a vida comigo e compartilhar momentos lindos e alegres, mas mal sabia que ele iria me enviar um anjo [...]. Você me tirou de uma escuridão, trouxe cor para o meu mundo, me fez enxergar a vida com outros olhos. Você é a razão da minha felicidade e da minha vida, sou grata a Deus por ter me concedido você, você é minha melhor versão", disse a mamãe em um trecho da homenagem.

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News