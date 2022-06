Irmãs influencers de Jandaia do Sul se destacam nas redes sociais

Da Redação

As irmãs Érica e Edna de Souza Barbosa somam juntas quase 230 mil seguidores no Instagram

As irmãs de Jandaia do Sul, Érica de Souza Barbosa, de 22 anos, e Edna de Souza Barbosa, de 15 anos, vêm ganhando destaque nas redes sociais. Juntas, elas somam quase 230 mil seguidores no Instagram e TikTok.

A mais velha é gamer e aborda assuntos relacionados com jogos, como o Free Fire. Na rede social, a estudante de Administração e Miss Jandaia 2018 coleciona 199 mil seguidores. "Já fiz parte de guildas do Grêmio e São Paulo. Essas guildas são grupos formados por pessoas que se juntam para conquistar um objetivo em comum", explica Érica.

Em setembro, Érica participa do Brasil Game Show (BGS), uma feira anual de videogames, atualmente realizada em São Paulo, Brasil. O evento é considerado a maior conferência do gênero em toda a América Latina. "Eu fui convidada e estou muito animada. Essa feira reúne os maiores influencers do mundo", conta.

Já a irmã mais nova, fala sobre assuntos de beleza e estilo de vida. "Dou dicas de como cuidar de cabelos enrolados, principalmente. A gente sonha ser reconhecida pretende levar o nome de Jandaia para todo Brasil", complementa Edna.

