Irmão lamenta ausência de Marília Mendonça no Grammy: “Ia se divertir”

Marília Mendonça, que morreu em novembro do ano passado vítima de um acidente aéreo, concorreu ao lado de Maiara & Maraísa na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

O Grammy Latino aconteceu na noite da última quinta-feira (17/11) e premiou os melhores da música na América Latina. Marília Mendonça, que morreu em novembro do ano passado vítima de um acidente aéreo, concorreu ao lado de Maiara & Maraísa na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. Após a premiação, João Gustavo, irmão da cantora, lamentou a ausência da Rainha da Sofrência no evento e disse que ela estaria feliz no local.

“Maiara & Maraisa e Marília Mendonça, vocês são incrivelmente fodas, e isso é impossível apagar da história da música brasileira! E outra coisa, a Marília que eu conheci não iria pra lá pra ganhar prêmios porra nenhuma. Ela iria para tomar uma e se divertir”, pontuou João no Twitter. O troféu da categoria ficou com Chitãozinho e Xororó com o álbum Legado.

“Todo mundo sabe que as meninas já são vencedoras de todos os prêmios existentes. Pelo fato de quebrar todas as barreiras possíveis, de mostrar para todos que as mulheres têm o seu lugar no topo, são inspiração de uma geração inteira”, opinou João Gustavo.

Por fim, o cantor criticou a escolha do vencedor pelo evento. “Infelizmente o Grammy Latino é pequeno demais para três mulheres que venceram num meio machista, que passaram por muitos julgamentos, que não precisaram se adequar ao ‘padrão’ de beleza para conquistarem o mundo. Quem tem uma história de vida e de carreira bonita assim não precisa de prêmio para ser validada”, finalizou.

