Irmão de Rodrigo do BBB relata abusos sofridos pelo brother

Em entrevista exclusiva à coluna LeoDias, Diogo Mussi, irmão de Rodrigo do BBB22, contou detalhes da infância do brother e revelou que eles sofreram abuso sexual de uma funcionária:

“A empregada tirava a roupa e desfilava pela casa, pedia pra gente ficar olhando. A gente tinha quatro, cinco anos de idade”.

Emocionado, Diogo também contou episódios de agressão que Rodrigo sofria do pai, falou de quando a mãe o expulsou de casa, lembrou os problemas financeiros da família e de quando o pai morreu nos braços do gerente comercial, que está confinado na casa mais vigiada do Brasil.

Os problemas familiares, de acordo com Diogo, fizeram com que o irmão se fechasse para o mundo, além de ter dificuldade de relacionamentos e, por isso, pode estar sendo taxado de paranóico dentro da casa:

“Ele tem medo de rejeição. Não estou justificando, só estou explicando o contexto, tem que ter acolhimento antes de haver punição. Ele não é uma pessoa ruim”.

Rodrigo está no paredão desta terça-feira e disputa a permanência na casa com Jessilane e Natália.

Para assistir a entrevista, acesse: https://www.metropoles.com/colunas/leo-dias/irmao-de-rodrigo-do-bbb22-relata-abusos-sexuais-sofridos-pelo-brother