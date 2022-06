Irmão de Rodrigo diz que sua mãe desejou que ele morresse

Da Redação

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi revelou em suas redes sociais que a mãe, com quem já havia afirmado ter uma relação difícil, desejou sua morte. através dos stories do Instagram, ele desabafou sobre as polêmicas com ela.

Por meio de uma caixinha de perguntas, um fã perguntou quando o rapaz decidiu se afastar da mãe.

“No momento em que descobri o que era amor próprio. Coincidência ou não, foi no mesmo dia em que ela me disse: ‘Quero você morto ou debaixo de uma ponte'”, contou ele.

Anteriormente, Diogo já havia revelado que a mãe, acusada de abandonar os três filhos quando eles eram pequenos, fez uma visita ao Rodrigo quando ele estava internado após sofrer um grave acidente de carro em São Paulo.

“Por que o Rodrigo foi expulso de casa da mãe? E depois vocês?”, questionou um internauta. “Entendo que houve abandono da maternidade e acabamos sendo um fardo para ela. O narcísico não é capaz de olhar para ninguém além de si mesmo”, começou explicando.