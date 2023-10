Irmão de MC Cabelinho assume namoro com tio de Tatá Werneck

Na noite desta segunda-feira (23), o modelo Vinicius, um dos irmãos de MC Cabelinho, que sempre manteve discrição sobre sua vida pessoal, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao assumir publicamente seu namoro com o tio da atriz Tatá Werneck, o chef de cozinha Yan Brito. Descubra mais sobre esse casal e quem são eles a seguir.

continua após publicidade

Embora poucas pessoas saibam, o ator e cantor MC Cabelinho, que na verdade, se chama Victor Hugo Oliveira, tem dois irmãos, conforme apurado pelo GShow. Apesar de Vitória Oliveira e Vinicius se manterem longe dos holofotes, usam as redes sociais para compartilhar alguns vislumbres de suas vidas. A jovem, por exemplo, é nutricionista, enquanto o rapaz é modelo.

- LEIA MAIS: Tata Werneck celebra o aniversário da filha Clara Maria com declaração

continua após publicidade

Em seu perfil oficial no Instagram, Vinicius divide raros registros de alguns de seus trabalhos em campanhas publicitárias, além de compartilhar cliques de seu acervo de itens de luxo, como bolsas, camisas e relógios grifados. Discreto, o jovem prefere não abrir muitos detalhes da vida pessoal ou da família, além de não seguir seu irmão.

Por isso, Vinicius surpreendeu ao abrir uma exceção para compartilhar detalhes de seu novo relacionamento. Em sua conta, ele publicou uma sequência de fotos de um banho de cachoeira, incluindo um beijo apaixonado com Yan. Após compartilhar as imagens com seus seguidores, o modelo abriu o coração e falou sobre sua sexualidade.

continua após publicidade

"De uma forma bem simples e genuína, existe uma parte de mim que eu nunca expus e não quero mais fugir desse assunto. Procurei me conhecer mais, olhei para minha criança interior e percebi que ela estava ferida. Tenho orgulho de quem estou me tornando. Agora cá estou, pronto por mim e pela pessoa que decidi dividir a minha vida”, disse Vinicius, que agradeceu o apoio no comunicado.

Foto por Reprodução

Quem é o tio de Tatá Werneck?

Mesmo preferindo manter a discrição, Yan Brito fez questão de celebrar seu novo relacionamento ao compartilhar um álbum de fotos do passeio romântico com Vinicius. O tio da artista Tatá Werneck abriu um álbum de fotos do banho de cachoeira ao lado do amado, embora tenha optado por deixar as imagens sem legendas. Veja:

Assim como a Vinícius, Yan também costuma ser bastante reservado quanto à detalhes de sua vida pessoal, mas compartilha sua carreira nas redes sociais. Filho do segundo casamento do avô da humorista, ele é formado pela Le Cordon Bleu e exerce a profissão de chef em um restaurante italiano com unidades tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo.

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News