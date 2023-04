Irmão de Marília Mendonça pede ajuda para denunciar fotos de necropsia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça

o irmão de Marília Mendonça apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (14) para pedir a ajuda dos fãs. Na quinta-feira (13), fotos da necropsia da cantora foram vazadas na web e compartilhadas. Logo, amigos e familiares pediram respeito.

continua após publicidade .

João Gustavo usou o perfil do Instagram para pedir que os seguidores denunciem as contas que publicarem as imagens.

-LEIA MAIS: Marília Mendonça 'previu' vazamento de fotos; entenda

continua após publicidade .

"Olá, venho encarecidamente pedir para vocês que denunciem quem estiver compartilhando essas fotos vazadas, criamos um e-mail para que possamos receber todas as denúncias e tomar todas as providências necessárias. familiammparasempre9@gmail.com", escreveu ele.

"Eu estou revivendo tudo que passei, estou mal e completamente arrasado, peço que colaborem denunciando esses monstros que não têm nenhuma empatia pelo próximo! A justiça será feita da forma correta", desabafou o artista.

Após as fotos do laudo de necropsia da cantora Marília Mendonça vazarem na internet, a Polícia Civil de Minas Gerais abriu uma investigação para descobrir como as imagens se tornaram públicas.

continua após publicidade .

Em contato com o iG Gente, a Polícia Civil informa que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e que a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) já está realizando os levantamentos com vistas a identificar todos os acessos ao referido laudo.

Com informações do iG.

Siga o TNOnline no Google News