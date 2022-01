Da Redação

Gustavo, irmão de Marília Mendonça, detonou Naiara Azevedo por participação no "BBB 22"

João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, comentou a participação de Naiara Azevedo no "BBB 22", e detonou a sertaneja ao afirmar que ela entrou no reality para se promover e tentar ganhar a atração "em cima" da Rainha da Sofrência, que morreu aos 26 anos em novembro de 2021, em decorrência de um acidente aéreo.

Por meio de seu perfil no Twitter, plataforma em que é seguido por Maraisa e Gustavo Mioto, entre outros, João Gustavo detonou Naiara. "Parabéns, você nunca enganou ninguém", escreveu.

Irmão de Marília Mendonça detona Naiara Azevedo - Vídeo por: Reprodução

"Todo mundo já sabia que você entraria no 'BBB' para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa", publicou.



Em outra postagem, o cantor afirmou que não vai permitir que uma pessoa use o nome de Marília Mendonça para ganhar a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.



"Eu não vou aceitar não, gente. Ninguém vai ganhar em cima dela", disse, categórico.

Inicialmente, João Gustavo repercutiu uma entrevista concedida por Naiara Azevedo ao jornal Extra, em que a artista revelou ter uma música com Marília Mendonça que deve ser lançada nos próximos dias. Posteriormente, ele fez as publicações sugerindo que, além de entrar no confinamento para se promover, a sertaneja também fará uso do nome de sua irmã para tentar ganhar o carinho dos telespectadores.



Durante o velório de Marília Mendonça, em novembro de 2021, Naiara Azevedo marcou presença e foi fotografada visivelmente abalada pela morte da amiga. Azevedo também foi convidada por Luciano Huck para prestar uma homenagem à Marília no "Domingão", na companhia de outros famosos como Luísa Sonza. Na ocasião, ela recebeu críticas nas redes sociais por estar "muito animada" em sua apresentação após a tragédia.

"Já tomei muita porrada da vida. Na minha vida, nada foi de graça. Só sou quem eu sou, e estou onde estou, porque optei por seguir adiante. Optei peitar tudo, resolver tudo e ser forte. Não que eu seja uma máquina, tenho os meus momentos de altos e baixos, procuro sempre superar, vencer, passar por cima, ir adiante", disse a sertaneja ao rebater os ataques.

Durante o desabafo compartilhado nos Stories do Instagram, Naiara reforça que escolheu não dar importância aos comentários maldosos e pretende aprender com a situação.

"Peço perdão se a minha forma de expressar, de agir desagrada algum de vocês, mas essa é quem eu sou e não tem como agradar todo mundo, uns vão me crucificar, outros vão me aplaudir, fazer o que? Não é isso que vai me abater", completou.

Com informações: Splash/Uol