Irmão de Marília Mendonça anuncia fim da carreira

João Gustavo

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, anunciou o fim definitivo da carreira de cantor nessa segunda-feira (21/11). Em seu Instagram, ele afirmou que sempre era questionado quando voltaria para os palcos e, então, resolveu contar que não dará continuidade a vida artística.

“Acho que é a pergunta que mais tem aqui, essa se eu vou voltar a cantar. Não vou voltar a cantar. Não tenho esse plano. Não estava me fazendo bem. Não estava feliz e é isso, rapaziada. Está tudo bem”, afirmou.

Após a morte da irmã há cerca de um ano, João saiu em turnê com Dom Vittor, com quem formava uma dupla sertaneja. Em setembro deste ano, os dois anunciaram o fim da parceria.

De acordo com João, ele estava abalado com a perda da irmã e com dificuldade em seguir em frente. “Me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e acima de tudo de mim mesmo”, disse na ocasião.

Vale lembrar que João Gustavo perdeu a irmã e o tio, Abicelí Silveira Dias Filho, no trágico acidente de avião que a cantora sofreu em Caratinga, Minas Gerais. Marília e Abicelí foram vítimas de politraumatismo, provocado pelo acidente, que aconteceu em 5 de novembro do ano passado.

