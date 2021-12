Da Redação

Irmão de Marília assume banda após morte da cantora

A banda de Marília Mendonça vai passar a trabalhar com o irmão dela, João Gustavo, que tem uma dupla sertaneja com o cantor Dom Vittor. A informação foi confirmada ao "g1" por um dos músicos e pela a assessoria da artista. Marília, que morreu em um acidente de avião a caminho de um show de MG no dia 5 de novembro, apoiava que Gustavo seguisse os passos dela na música.

João Gustavo e Dom Vittor gravaram uma canção inédita com Marília chamada "Calculista Demais". O trabalho será lançado nesta sexta-feira (3). O single pode ser ouvido em plataformas de áudio e está sendo compartilhado nas redes sociais por amigos e equipe de produção. Parte banda de Marília também já havia trabalhado com Cristiano Araújo, que morreu após acidente de carro em GO em 24 de junho de 2015.

Morte e despedida de Marília Mendonça

O velório de Marília aconteceu no Ginásio Goiânia Arena no dia seguinte ao acidente. Houve muita comoção de fãs e cantores famosos. Milhares de pessoas passaram pelo local para se despedir da artista. Depois, o corpo seguiu em cortejo em caminhões do Corpo de Bombeiros pela GO-020 até o Cemitério Parque Memorial, onde Marília foi enterrada. O sepultamento foi fechado à família e amigos próximos.

Irmão de Marília Mendonça ironiza crítica na web

Recentemente, João Gustavo foi criticado por aparecer alegre em publicações nas redes sociais mesmo após a morte da irmã, Marília. "Pra quem perdeu a irmã há 15 dias, você está até bem, que feliz", escreveu a usuária. O cantor debochou da mulher e rebateu a "fiscal do luto". "Estou proibido de ser feliz", ironizou.

João se despediu dos seguidores dizendo que estava melancólico e que esperava estar melhor no dia seguinte. "Indo dormir. Boa noite, meus bebês, tô meio pra baixo, mas amanhã acordo melhor. Beijinhos. Sonhem com os anjos", publicou.

Com informações: g1