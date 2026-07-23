Irmã mais velha de Preta Gil conta que teve o mesmo tipo de câncer da cantora

A cantora e produtora musical Nara Gil, filha mais velha de Gilberto Gil, revelou ter enfrentado e vencido um câncer no intestino anos antes de sua irmã, Preta Gil, receber o mesmo diagnóstico. Em entrevista, Nara contou que descobriu a doença entre os anos de 2013 e 2014, período em que foi submetida a uma intervenção cirúrgica e a sessões de quimioterapia até alcançar a cura completa do tumor.

- leia mais: Homem é preso por envenenar caixa d’água da ex-companheira no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A revelação veio acompanhada de um desabafo sobre o período em que acompanhou o tratamento de Preta, morta há um ano em decorrência de complicações da mesma doença. Nara relatou que as duas mantinham um diálogo constante sobre os sintomas, as sequelas e os efeitos colaterais das terapias. Segundo ela, seu processo de recuperação foi menos complexo do que o enfrentado pela irmã, o que a fazia questionar os motivos pelos quais o tratamento de Preta não evoluía com a mesma facilidade. Ela destacou ainda a importância da postura pública adotada pela cantora, afirmando que a exposição do diagnóstico motivou muitas pessoas a buscarem exames preventivos.

Nascida do casamento de Gilberto Gil com a professora de literatura Belina Moreira, Nara acompanhou de perto a consolidação do pai como um dos grandes nomes da Música Popular Brasileira. Na década de 1980, ganhou projeção nacional ao interpretar a personagem DJ Black Boy no seriado Armação Ilimitada, exibido pela TV Globo. Com o passar do tempo, deixou a atuação em segundo plano para se dedicar à carreira musical, atuando há décadas como backing vocal e produtora na banda do pai.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mãe do músico João Gil, integrante do trio Gilsons ao lado dos primos Francisco Gil, filho de Preta, e José Gil, Nara faz parte da extensa família do patriarca da MPB. Ao todo, Gilberto Gil teve oito filhos em três casamentos diferentes, sendo pai de Nara e Marília com Belina de Aguiar, Pedro, Preta e Maria com Sandra Gadelha, e Bem, Bela e José com sua atual esposa, Flora Gil.