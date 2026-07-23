Irmã mais velha de Preta Gil conta que teve o mesmo tipo de câncer da cantora
Em depoimento, produtora musical relembrou as trocas de experiências com Preta durante o processo da irmã
A cantora e produtora musical Nara Gil, filha mais velha de Gilberto Gil, revelou ter enfrentado e vencido um câncer no intestino anos antes de sua irmã, Preta Gil, receber o mesmo diagnóstico. Em entrevista, Nara contou que descobriu a doença entre os anos de 2013 e 2014, período em que foi submetida a uma intervenção cirúrgica e a sessões de quimioterapia até alcançar a cura completa do tumor.
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A revelação veio acompanhada de um desabafo sobre o período em que acompanhou o tratamento de Preta, morta há um ano em decorrência de complicações da mesma doença. Nara relatou que as duas mantinham um diálogo constante sobre os sintomas, as sequelas e os efeitos colaterais das terapias. Segundo ela, seu processo de recuperação foi menos complexo do que o enfrentado pela irmã, o que a fazia questionar os motivos pelos quais o tratamento de Preta não evoluía com a mesma facilidade. Ela destacou ainda a importância da postura pública adotada pela cantora, afirmando que a exposição do diagnóstico motivou muitas pessoas a buscarem exames preventivos.
Nascida do casamento de Gilberto Gil com a professora de literatura Belina Moreira, Nara acompanhou de perto a consolidação do pai como um dos grandes nomes da Música Popular Brasileira. Na década de 1980, ganhou projeção nacional ao interpretar a personagem DJ Black Boy no seriado Armação Ilimitada, exibido pela TV Globo. Com o passar do tempo, deixou a atuação em segundo plano para se dedicar à carreira musical, atuando há décadas como backing vocal e produtora na banda do pai.
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Mãe do músico João Gil, integrante do trio Gilsons ao lado dos primos Francisco Gil, filho de Preta, e José Gil, Nara faz parte da extensa família do patriarca da MPB. Ao todo, Gilberto Gil teve oito filhos em três casamentos diferentes, sendo pai de Nara e Marília com Belina de Aguiar, Pedro, Preta e Maria com Sandra Gadelha, e Bem, Bela e José com sua atual esposa, Flora Gil.