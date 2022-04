Da Redação

Irmã do Neymar discute com perfil do Instagram após crítica

Estreante na Sapucaí como musa da Salgueiro, a influenciadora Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., virou alvo de chacota no perfil Gina Indelicada, administrado pelo publicitário Ricck Lopes. O motivo da 'zoação' foi o samba no pé, ou melhor, a falta dele.

No registro do perfil com mais de 11 milhões de seguidores, o administrador disse que, em relação ao samba no pé, Rafaella “é mais dura que a conta bancária dele”. Isso bastou para que a ira de Rafaella fosse despertada. Em resposta bem direta, ela deixou a alfinetada: “Pena que a sua conta bancária não é igual a minha”, respondeu. Gina Indelicada, entretanto, não se intimidou e rebateu: “Agradeça ao Neymar”.

Rafaella, momentos antes entrar na avenida, fez uma chamada por telefone com a mãe para pedir benção. Fantasiada de cigana, repleta de moedas pelo corpo, a influenciadora trazia um figurino que faz parte do enredo sobre “Resistência”.



Curiosamente, a influenciadora reconheceu que não tinha tanto samba no pé, em entrevista ao vivo para a Globo. “Estou muito nervosa e ansiosa para essa estreia, mas fui muito bem recebida na escola. Fiz aulas de samba”, esclareceu.

Desabafo

“Qual o problema de vocês em ofender os outros? Respondi ele, conforme foi o comentário dele, e na brincadeira. Vocês não me conhecem pra falar de caráter e humildade, “ser irmã do Neymar” vocês acham que isso me ofende? Que isso!!!!! Me deixa muito feliz!”, desabafou.

“E pode deixar que aos jurados aqui, vou fazer mais aulas sim, nunca disse que sabia sambar perfeitamente, tenho muito que aprender, sou nova nisso, não nasci no samba, se duvidar nem funk eu sei dançar direito. Respeito todos os comentários, mas não precisa ofender não, até porque ninguém aqui convive comigo. E se quiser saber, procura saber um pouquinho mais da minha vida, o que eu realmente faço além de ser irmã do Neymar. Paz galerinha.”

