Irmã de Rafael Miguel desabafa após prisão de assassino

Irmã do ator Rafael Miguel, Camilla Miguel usou as redes sociais para fazer um desabafo após a prisão de Cupertino Matias, que foi acusado de assassinar o irmão e os pais dela em 2019.

Cupertino matou Rafael Miguel, que ficou conhecido por interpretar o Paçoca em "Chiquititas", e seus pais pois não concordava com o namoro do ator com a filha Isabela Tibcherani.

De acordo com as acusações, ele atirou 13 vezes no jovem de 22 anos, além de ter assassinado os pais do ator, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50.

Depois do crime, Cupertino ficou foragido por três anos e foi parar na lista de criminosos mais perigosos de São Paulo.

"Estou sendo inundada de mensagens por aqui de muitos que há muito tempo se revoltam pela situação que destruiu nossa família. Destruiu nossos laços, segurança, confiança. Uma destruição para muito além da morte em si. Quero agradecer as mensagens principalmente por carregarem entusiasmo e alívio, e tentarem, pelo menos um pouco, transmitir isso para mim", iniciou no Instagram.

Em seguida, ela fala que a justiça está longe de acontecer:"Porque eu não sinto isso, não sinto alívio, alegria, nada. Justiça está longe de ser feita, e mal sei o que vai acontecer daqui pra frente. Não crio expectativas, porque passei 3 anos me frustando e tendo quase nenhuma notícia de nada. E eu não nada mesmo. Um vazio de sentimentos que não pende pra nenhum lado. No máximo sinto a eterna ansiedade e taquicardia de revisitar memórias e ver imagens que eu não gosto de ver".

Por fim, Camilla disse: "Estou em um dia bom, seguindo a estratégia que eu, junto do meu marido, me propus a seguir: muita coisa já foi destruída com isso, o que me resta eu vou fortalecer ao máximo. Eu quero ir longe, conquistar tudo o que eu quiser e puder para trazer conforto e segurança pros meus filhos e minha irmã enquanto ela precisar e quiser suporte. Quero ser eu, dançar, cantar, ir no show da banda que eu amo bem feliz, trabalhar (aliás, eu acabei de desligar meu computador, agora que fui respirar e entender o que aconteceu)".

Com informações do ig gente.