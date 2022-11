Irmã de Deolane é internada após se envolver em confusão em bar

Da Redação

Segundo Daniele, seu nariz está "estraçalhado" e será necessário passar por cirurgia

A irmã da advogada Deolane Bezerra, Daniele Bezerra, precisou ser internada na última segunda-feira (28) depois de se envolver em uma confusão em um bar durante o jogo do Brasil. Em uma publicação feita em uma rede social nessa terça-feira (29), a influencer apareceu com o rosto machucado e uma série de curativos.

Ela afirmou que seu nariz está “estraçalhado” e será necessário passar por cirurgia. “Tem dias que vai… eu acho que juntei muita emoção nos últimos dias. Acho que ontem extrapolou, sou um ser humano. Eu errei também gente, levei uma queda… estou com o nariz pontilhado e estraçalhado, agora vai ter que operar”, disse Daniele.

Mas, afinal, o que houve?

Daniele disse que ficou ferida depois de sofrer um ataque na noite de segunda-feira. Ela alegou que comemorava a vitória do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo 2022, quando foi agredida.

“Na noite de hoje, Daniele Bezerra sofreu ataques em um estabelecimento onde estava comemorando a vitória do Brasil. Com sinais de agressão e muito abalada, ela foi levada para atendimento no Hospital São Camilo (em São Paulo) e está em observação médica”, informou a equipe de Deolane, que participa do reality show "A Fazenda".

A nota divulgada por meio dos Stories do perfil oficial do bar confronta a versão contada pela equipe de Deolane, alegando que Daniele frequenta a casa há muito tempo e que ela não sofreu nenhum tipo de agressão. Mas, sim, tropeçou e caiu.

“Donos e colaboradores do bar ficam muito tristes com essa postagem negativa e sem a real dos fatos. Jamais permitimos ou permitiríamos que ela fosse atacada por qualquer motivo. Ela caiu por tropeçar na caixa de som e foi rapidamente socorrida pelos que ali estavam”, diz a nota.

Com informações do Metrópoles.

