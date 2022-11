Irmã de Deolane, Daniela Bezerra, revela uso do auxílio emergencial

Da Redação

Daniele Bezerra usou seu perfil do Instagram para revelar o uso do auxílio

Através de seu perfil do Instagram, a irmã de Deolane Bezerra, Daniele Bezerra, revelou que utilizou o auxílio emergencial pago pelo governo durante a pandemia da Covid-19. Na publicação, feita nesta quarta-feira (16), a advogada explicou que ficou sem renda nos primeiros meses da quarentena.

“Sabe por que eu agradeço tanto e não reclamo? Por que eu lembro quando eu cheguei aqui nessa cidade, a dificuldade que foi para a minha mãe, minhas irmãs e para mim. O tanto de xenofobia e misoginia que nós sofremos”, começou ela.

Daniele explicou que teve dificuldades para pagar suas contas. “Eu lembro que há três anos na pandemia eu era advogada autônoma, fechou tudo e não tinha trabalho. E, diferente de hoje, que graças a Deus eu consigo pagar as minhas contas adiantadas, na época eu trabalhava para pagar as contas do mês”, contou.

Daniele afirmou que devolveu as últimas parcelas do auxílio emergencial. “As primeiras parcelas eu peguei. Precisava. Eu trabalhava para pagar as contas do mês. Tudo fechado, não tinha nem briga de vizinho para resolver”, completou.

Com informações do Metrópoles.

