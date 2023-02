''Irmã da Gracyanne?''Scheila Carvalho exibe corpo musculoso; veja

Da Redação

A dançarina Scheila Carvalho (49) mostrou nesta quarta-feira, 22, um de seus looks usados durante a folia e chamou a atenção com sua boa forma. Nos registros, a famosa apareceu ostentando suas curvas musculosas e deu o que falar.

Para se jogar na farra com estilo, a artista apostou em um top branco decotado e um shortinhos dourado de paetê. As peças curtinhas deixaram à mostra o corpo sarado da musa e ela logo impressionou os internautas.

"Produção de ontem pra curtir o último dia de carnaval porque a realidade de hoje é outra", contou Scheila Carvalho ao mostrar os cliques do dia anterior.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a morena do Tchan de elogios e até a acharam parecida com a musa fitness Gracyanne Barbosa (39). "Verdadeira deusa da beleza", enalteceram os fãs. "É a irmã da Gracyanne Barbosa?", questionou uma internauta ao ver semelhança entre as duas.

