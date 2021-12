Da Redação

Irlinho viraliza vídeo de humor e chama atenção na web

Responsável por viralizar publicações criativas e bem-humoradas, Isley Martins da Silva ou Irlinho, como ele prefere ser chamado, desponta como um dos promissores nomes no mercado pernambucano de influenciadores digitais. Com milhões de visualizações em seus vídeos, o jovem de 28 anos vem chamando atenção por seu talento.

Após viralizar no tiktok seu vídeo humorístico intitulado ‘eu se fosse policial’, que bateu a marca de 1 milhão de visualizações em apenas uma semana, Irlinho conseguiu chamar a atenção da Dra. Daniele Bezerra, irmã de Deolane Bezerra.

O vídeo ‘eu se fosse policial’ viralizou rapidamente no tiktok e já conta com mais de um milhão de views, mas foi através do instagram que ele chegou até a Dra. Daniele Bezerra.

https://www.instagram.com/reel/CWDr-cJBufr/?utm_source=ig_web_copy_link

A irmã de Deolane chegou a compartilhar o vídeo em seus stories, além de passar a seguir o artista.

“Fiquei muito feliz por ter sido notado por ela, me parece ser muito gentil e simpática. Na verdade, na hora eu custei a acreditar, só depois a ficha foi caindo. Às vezes vou lá conferir se ela ainda me segue, rs” diz o Influenciador.

Nascido em 18 de setembro de 1993 na cidade de Recife/PE, Irlinho foi criado em Carpina, Zona da Mata de Pernambuco, e cresceu sonhando em aparecer na TV. Com o surgimento da internet e a possibilidade de realizar as próprias publicações, começou a dar os primeiros passos como gerador de conteúdo em 2014, ao criar o canal Tá Mizamba no YouTube, fazendo paródias e sátiras de situações do cotidiano ao lado de alguns amigos. O grupo ficou conhecido no início de 2016, graças a uma série de vídeos, os quais bombaram nas redes sociais.

Este ano, já alçando voo solo, Irlinho viralizou alguns vídeos sobre o bem-sucedido BBB 21. Para se ter uma ideia da presença do influencer pernambucano no disputado mundo digital, já no primeiro vídeo, ele ultrapassou a cifra de um milhão e quatrocentas mil visualizações no perfil do @fofocaram no Instagram.

Além disso, o influenciador recentemente viralizou um vídeo em que conta sua história de inspiração com sua mãe e a história está sendo bastante compartilhada nas redes sociais. O ex-bbb pernambucano Gil do Vigor e o humorista Carlinhos Maia comentaram na publicação parabenizando mãe e filho. O vídeo também foi replicado na página @recifeordinario, onde alcançou e emocionou o humorista Whindersson Nunes, que compartilhou a história em seus stories no Instagram.

https://www.instagram.com/tv/CSE79xAhzV6/?utm_source=ig_web_copy_link

Irlinho vem mostrando ser um jovem promissor, se continuar nesse ritmo, logo será notado por mais pessoas influentes na web.



