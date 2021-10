Da Redação

Iran Maldi comemora aniversário de seis anos de clínica

Em construção da segunda unidade da Maldi Odontolongia e projeto de expansão de mais duas outras unidades até o ano de 2023, Iran Maldi comemora aniversário de seis anos da sua clínica de serviços odontológicos.

Inaugurada em 01 de outubro de 2015, na cidade de Brasília, se destacando como a primeira clínica odontológica com serviço pioneiro em atendimento 24 horas. O projeto era uma inovação no segmento odontológico do Distrito Federal contribuindo com a saúde dental de toda a população local e do seu entorno.

A novidade chegou à capital do país através da iniciativa do homem visionário, dentista formado em 2013, de trinta e quatro anos, natural de São Sebastião do Paraíso, região do sul de Minas Gerais. As clínicas odontológicas trabalham apenas em horário comercial, Iran é o primeiro no segmento e na implantação da clínica odontológica com o atendimento 24 horas. A Maldi não atende apenas serviços de emergência, os clientes tem a disposição todas às especialidades odontológicas com profissionais altamente capacitados nas mais diversas especialidades.

fonte: Divulgação

“Eu sempre fui um homem sem medo de arriscar e que apostava no futuro. Criei a clínica com garantia de bom atendimento e para atestar a qualidade do serviço coloquei meu nome na empresa. Batemos a marca de milhares de clientes, entre eles, figuras famosas do futebol, como Preto Costa, Romarynho, Tharlley e Zé Love do Brasiliense, Mirandinha e Michael do Ceilândia, Weverson Costa do Red Bull Bragantino, Romário Silva do URT e o goleiro Arthur do Goianésia”, conta Iran.

Mas como a paixão do brasileiro é o futebol e a música é o amor, durante essa trajetória de seis anos, a clínica também recebeu representantes conhecidos do meio musical. A Maldi atendeu em suas dependências cantores de grande influência como Paulo Pires, Branco de Paulo, Igor Galdino, Santoro e Samuel, Misael, Roger, e os rappers Pacificadores.

“Foram seis anos de muito trabalho e dedicação. Mas o esforço valeu a pena, pois hoje posso dizer que estou realizado profissionalmente e estabilizado financeiramente. Com isso posso aproveitar momentos agradáveis com amigos e ter um tempo pro meu hobby, participar de corridas com meu kart “Sucatinha", apelido carinhoso que dei pro meu novo brinquedo que comprei em 2019 para iniciar meus treinos. Já conquistei minha primeira vitória ganhando a primeira etapa de uma corrida com dezesseis competidores”, encerra Iran.

