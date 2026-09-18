iPhone 18 Pro Max começa a ser vendido no Brasil e preço vai até R$ 21,9 mil

As principais inovações estão na câmera de abertura variável, na autonomia de bateria e no novo processador A20 Pro

Depois de uma semana em pré-venda, os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max chegaram oficialmente às lojas brasileiras nesta sexta-feira (18). O aparelho estreia com mudanças focadas em fotografia, autonomia e desempenho, mas também com reajustes significativos em relação à geração anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

O que muda no iPhone 18 Pro e no 18 Pro Max

A única diferença entre os dois modelos é o tamanho. O iPhone 18 Pro mantém a tela de 6,3 polegadas, enquanto o Pro Max traz 6,9 polegadas e, consequentemente, uma bateria maior. As opções de cor incluem preto, prateado, além das novas glacial (azul-claro) e bordô (tom de vinho). Os modelos chegam a até 2 TB de armazenamento interno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Câmera com abertura variável

A principal novidade está na câmera de abertura variável, recurso que permite controlar a quantidade de luz que entra no sensor, algo comum em câmeras profissionais. O sistema utiliza seis lâminas finas, cortadas a laser, que abrem e fecham de acordo com a iluminação do ambiente, acompanhadas por um mecanismo que mantém as lâminas no lugar.

Na prática, isso significa que, em cenas noturnas, o aparelho consegue capturar até 50% mais luz do que o iPhone 17 Pro, segundo a Apple. O usuário pode optar pelo ajuste automático ou configurar manualmente a abertura em quatro níveis: 1,48, 1,8, 2,8 e 4.

A nova interface do aplicativo de câmera também adiciona os controles manuais "Pro Controls", que permitem ajustar a velocidade do obturador para congelar movimentos ou criar efeitos de rastros de luz em vídeos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim como a pupila do olho humano, o mecanismo se expande ou se contrai por meio de pequenas lâminas mecânicas



Bateria pode durar até 43 horas reproduzindo vídeo e obtém 50% de carga em 15 minutos

Pela primeira vez, a Apple divulgou estimativas de duração de bateria considerando um uso comum dos celulares, mensagens, navegação na internet e outros recursos.

O iPhone 18 Pro oferece até 23 horas de uso num dia (ou até 34 horas de reprodução de vídeo). O iPhone 18 Pro Max chega a 29 horas no mesmo período (ou até 43 horas de reprodução de vídeo).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O carregamento também ficou mais rápido: 50% da carga em 15 minutos. Uma carga de apenas 5 minutos pode garantir até 6 horas de reprodução de vídeo offline. Como de costume, a Apple não informou a capacidade das baterias.

Processador com inteligência artificial e promessa de reduzir aquecimento tradicional do iPhone

Os dois modelos estreiam o chip A20 Pro, primeiro processador da Apple fabricado com litografia de 2 nanômetros. A promessa é de mais desempenho, menor consumo de energia e melhor execução de recursos de inteligência artificial diretamente no aparelho.

A estrutura interna do iPhone também foi modificada. O processador não fica mais empilhado com a memória ele foi posicionado ao lado dela, para melhorar o fluxo térmico e a eficiência do sistema. Segundo a empresa, a nova câmara de vapor tem área três vezes maior e foi projetada para melhorar o controle de temperatura. Resta saber se as mudanças serão suficientes para reduzir o aquecimento relatado nas gerações anteriores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais ferramentas de edição de imagens

Os novos estilos fotográficos permitem ajustes de textura e granulação nas fotos. Efeitos de cinema podem ser aplicados mesmo após a gravação, algo que não era possível até então. Com auxílio da Apple Intelligence, há a possibilidade de expandir o fundo de uma imagem e de mudar a perspectiva em que a foto foi tirada.

Preço varia de R$ 11.999 a R$ 21.999

As quatro configurações da linha Pro tiveram reajustes entre R$ 500 e R$ 3.500 em relação ao iPhone 17 Pro lançado no ano passado.

iPhone 18 Pro

256 GB: R$ 11.999

512 GB: R$ 13.499

1 TB: R$ 16.499

2 TB: R$ 20.999

iPhone 18 Pro Max

256 GB: R$ 12.999

512 GB: R$ 14.499

1 TB: R$ 17.499

2 TB: R$ 21.999

O que mudou do iPhone 17 para o iPhone 18?

Para quem já tem um iPhone 17 Pro, não é muito perceptível a evolução do modelo. As maiores diferenças estão na câmera de abertura variável, na autonomia de bateria e no novo processador.