Investigação sobre vacinação irregular de Safadão é suspensa

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) trancou nesta quarta-feira (2) o inquérito policial que apura uma possível vacinação irregular de Wesley Safadão, de sua esposa e sua produtora contra a Covid.

Além disso, também foi suspensa a tramitação de um procedimento criminal do Ministério Público do estado na investigação de suposto crime de infração de medida sanitária preventiva.

Por outro lado, o Tribunal autorizou o Ministério Público do Ceará a prosseguir com a apuração dos servidores envolvidos em possível crime de peculato.

Em novembro de 2021, uma decisão liminar suspendeu a investigação criminal contra Wesley Safadão junto ao Ministério Público do Ceará até julgamento do mérito. À época, Willer Tomaz, advogado do artista, emitiu nota afirmando que a acusação era completamente descabida e falaciosa, pois tenta incriminar um inocente por um fato que nem sequer configura crime.

