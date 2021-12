Da Redação

Inusitado: Luísa Sonza é declarada morta pelo SUS

A cantora Luísa Sonza está realizando uma turnê em Portugal. Mas para viajar ao pais, ela precisou de seu cartão de vacinação contra a Covid-19. Ao baixar o aplicativo ConectSus e fazer o cadastro, a cantora descobriu que algo estava errado: Sonza foi dada como morta pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

continua após publicidade .

Por conta deste imprevisto, a artista teve problemas para viajar à Europa e precisou entrar na Justiça, em caráter emergencial, para provar ao SUS que estava viva.

Com a ajuda de seu advogado, o caso foi resolvido e a cantora conseguiu o cartão de vacinação para viajar.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, esta situação ocorre com frequência com os famosos, pois fãs ou haters cadastram o CPF da celebridades como falecidos.

Com informações; Metrópoles.