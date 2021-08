Da Redação

Internautas especulam a invasão de helicóptero em A Fazenda

Na tarde desta quarta-feira (11), A Fazenda entrou para os assuntos mais comentados no Twitter. O motivo seria a possibilidade de um helicóptero ter invadido o confinamento para levar informações externas aos peões.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que Raíssa e Mirella estão na área externa esquentando água para tomar banho, durante a ação das meninas, aparece o som de um helicóptero sobrevoando o local.

Imediatamente a transmissão é cortada no Play Plus. As peoas foram as únicas a avistarem a aeronave. Minutos depois Raíssa e Mirella entram no quarto apavoradas enquanto os colegas estão dormindo e novamente a transmissão é cortada.

Raissa e mirella entraram no quarto afobadas e chorando, elas estavam lá em baixo esquentando água e nem tomaram banho ainda. Não sabemos oque foi só sei que foi DO NADA pq o resto da casa tavam todos dormindo e só as duas acordadas.#afazenda12 pic.twitter.com/06EeZPGJvM — theus (@theuscomentei) November 11, 2020





Até o momento a Record não se pronunciou sobre a invasão sofrida. Também não foi divulgado se o helicóptero levava alguma mensagem aos peões.