Internautas cobram hexa de Marcia Sensitiva após eliminação do Brasil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após a eliminação do Brasil nas quartas de finais da Copa do Mundo, internautas cobraram a sensitiva Marcia Fernandes, sobre a promessa do hexa.

continua após publicidade .

“Marcia Sensitiva, você prometeu!”. O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter após a seleção brasileira perder para a Croácia nos pênaltis.

- LEIA MAIS: Brasil perde nos pênaltis e é eliminado da Copa do Mundo 2022

continua após publicidade .

Entretanto, embora Marcia Sensitiva tenha até faturado com publicidade ao “prever” o hexa, ela não estava tão otimista assim meses atrás.

Em outubro de 2021, quando participou do Venus Podcast, a apresentadora Yasmin Yassine perguntou sobre a Copa do Mundo. Marcia “sentiu” e foi categórica.

“França, né? Ai, saiu da minha boca”, afirmou a sensitiva, assumindo que não entende nada de futebol (apesar de arriscar uns chutes). “Queria que fosse o Brasil, mas eu não vi assim lá”, emendou.

continua após publicidade .

Quando a Copa começou, Marcia também mudou sua previsão ao saber que a seleção francesa tinha vários desfalques. No PodDelas, afirmou que a França seria campeã “no seu coração”, mas incluiu o Brasil entre os favoritos, desde que não enfrentasse a Argentina.

Com informações de Paulo Pacheco do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News