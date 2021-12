Da Redação

Internautas atacam religião de Anitta e cantora manda recado

A cantora Anitta, de 28 anos, divulgou um vídeo nos Stories do Instagram, mandando um recado aos internautas que a atacaram após divulgar um foto com seu pai de santo, Sergio Pina. A artista, praticante do Candomblé, é uma "Ekedi" em sua religião.

Na publicação, feita nesta quarta-feira (15), Anitta diz, dublando um áudio viral da atriz Katiuscia Canoro: "Bom dia sem filtro, muita gente falando merda, hein. Muita gente falando merda". "Eu amo esse áudio, passa para o lado para ver outra coisa que amo", escreveu a cantora.

Na imagem seguinte, a cantora aparece com o pai, Mauro Machado, o irmão, Renan Machado, e Sergio. A cantora recebeu comentários como: "Essa está carregada, por isso é fama toda", "Está explicando de onde vem o sucesso dela", "Nunca foi sorte, sempre foi macumba".

