Internautas acusam Virgínia Fonseca de apropriação cultural

A influencer Virgínia Fonseca virou alvo de críticas após surgir com tranças no cabelo, para a gravação do mais novo clipe do marido Zé Felipe. Tudo começou quando ela finalmente mostrou o visual que usou, em um post no Instagram.

Na foto publicada, Virgínia aparece com os cabelos cheios de tranças longas, já dentro do jatinho, logo após a gravação do clipe de "Facilita aí". Logo começaram a surgir os comentários de internautas revoltados com o visual adotado pela loira.

"Já sabe que as tranças vão gerar polêmica, então porque coloca?", questionou um seguidor. "Porque ela é a rainha do marketing, meu amor", avisou mais uma. "Marketing não, isso é apropriação cultural, isso sim", lamentou outra. "Os chatos já vão começar o mimimi", disparou outra seguidora da artista. "ninguém é chato, só ficam indignados com esse pessoal que não entende o peso que isso tem", explicou uma fã.

Uma seguidora lamentou: "Mas gente, não estuda o básico sobre cultura não? Nem tem amigo pra avisar? Preto todo dia sofrendo desde que se entende por gente, e vocês achando bonito branco se apropriando do que é nosso".

Em contrapartida, vários comentários saíram em defesa da empresária. "Não faz sentido o pessoal ficar falando de apropriação cultural sendo que toda nossa cultura brasileira foi adaptada durante os anos, com cultura europeia, italiana, asiática...entre outras. E também não podemos julgá-la porque às vezes alisamos o cabelo e isso não é considerado apropriação. Na verdade, temos que ficar felizes que pessoas de outras etnias admirem essa cultura linda".

"Estou vendo as negras falarem que a Virgínia não pode usar trança pq ela é branca e não tem um história por trás. Que para usar trança tem que ter um motivo, residência e blá blá blá. Sou negra uso tranças e não tem história nenhuma por trás disso, uso porque gosto e fica mais fácil quando pô precisa sair cedo para trabalhar. Facilita muito não ter que arrumar o cabelo logo cedo. Mas bora lá, se fosse ao contrário e a Virgínia falasse que uma negra não pode usar cabelo alisado porque é penteado de Branco vocês iam ver os mimimis que seria. Nossa ela é preconceituosa falou de uma negra. Aí gente me poupe e aceita, o penteado está aí e usa quem quiser. A mulher ficou maravilhoso sendo ela branca ou negra. Parem com essa mania de mulher ficar rebaixando mulheres!", escreveu outra.

"Eu só acho muito mimimi, somos livres, negras, brancas, pardas, somos todos iguais.O mundo tá tão chato, tudo virou motivo de questionamento, parece que o povo não tem mais o que fazer, uma calcinha pra lavar, uma casa pra arrumar, um trabalho pra realizar e ficam atacando as pessoas na internet achando que são donas da verdade.Cada um que faça com o seu cabelo o que quiser e tá tudo bem.Lutam tanto pela liberdade e continuam presas com suas crenças limitantes", escreveu outra.

Até a publicação desta reportagem, a influencer não havia se manifestado sobre o assunto.

