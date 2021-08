Da Redação

Internados com Covid, Glória Menezes e Tarcísio evoluem

Os atores Tarcísio Meira, de 85 anos, e Glória Menezes, de 86, continuam internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com covid-19. O casal foi hospitalizado no sábado (7).

Conforme a assessoria de imprensa dos artistas, Tarcísio Meira está evoluindo bem e a equipe médica está esperançosa. O ator precisou ser intubado "para melhor conforto do tratamento" e não há previsão de alta.

Glória apresenta "leves sintomas" e, "evoluindo bem", "deve ter alta em breve", informou a assessoria de imprensa.

Os dois já receberam a segunda dose da vacina contra a covid-19 em março deste ano, em Porto Feliz (SP).