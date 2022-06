Internado, Tonico Pereira homenageia Milton Gonçalves

Da Redação

O ator Tonico Pereira emocionou os seguidores através de uma publicação em seu perfil do Instagram, ao se despedir de Milton Gonçalves (1933-2022), que morreu na segunda-feira (30), aos 88 anos de idade.

Internado no Copa D'Or, hospital da zona sul na capital fluminense, ele gravou um vídeo onde disse que os dois se afastaram por conta de divergência na eleição para a presidência do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, mas reforça que sempre foram admiradores um do trabalho do outro.

"Desde os primórdios da minha vida profissional na TV, no caso, na Globo, fomos amigos. Amigos mesmo! Infelizmente, a política sindical nos afastou. Mas, no fundo, não deixamos de ser amigos. E mais no fundo ainda, nunca deixei de admirá-lo como ator. Um abraço, Milton", declarou o artista, em vídeo publicado no Instagram.

O vídeo de despedida para Milton Gonçalves comoveu os fãs e seguidores do outro veterano, que está com 73 anos. "Tonico! Meus sentimentos. Fica bom logo", desejou Alessandra Negrini. "Milton viverá por muitos anos na arte que fez e que fica", comentou Zezé Polessa. "Tonico! Melhoras", reforçou Carla Daniel. "Tonico, ele é eterno. E você fica bem logo, te amo muito", pediu Maria Padilha. "Tonico, gatinho, fica bem logo", escreveu Zezeh Barbosa. Otto Ferreira, João Bravo e Carla Cristina deixaram emojis de coração na postagem.

