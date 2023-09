Internado na UTI, Mingau abre os olhos pela 1ª vez após levar tiro

Siga o TNOnline no Google News

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como "Mingau", abriu os olhos pela primeira vez após ser baleado na cabeça em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O músico segue internado em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz do Itaim.

O boletim médico divulgado nesta quarta-feira (20) informa que o quadro do baixista é considerado estável. Além disso, ele está sem sedação e em processo de "desmame" da ventilação mecânica.

Leia o comunicado da unidade de saúde na íntegra:

“O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (“Mingau”) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de “desmame” da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável”.

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, do grupo Ultraje a Rigor, está internado após ter sido baleado na cabeça. Ele foi baleado ao entrar em um bairro de Paraty, no Rio de Janeiro, acompanhado de um amigo e dirigindo o seu carro. O veículo foi atingido por vários disparos e um deles atingiu a cabeça do artista.

A Polícia Militar está investigando o que aconteceu com o músico e em busca de informações sobre o momento do disparo.

