Internado, Kayky Brito recebe alta da UTI e está conversando

O ator Kayky Brito segue internado no Rio de Janeiro e o novo boletim médico trouxe atualização sobre o quadro de saúde do artista. Nesta sexta-feir (22), o hospital informou que o paciente já deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue se recuperando. Inclusive, ele está consciente e conversa com sua família.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”, informaram.

Vale lembrar que Kayky Brito está internado há quase três semanas no Rio de Janeiro. Ele foi hospitalizado na madrugada do dia 2 de setembro de 2023 após ter sido atropelado em uma avenida na orla da praia por um carro de aplicativo. No hospital, ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano, e chegou a passar por uma cirurgia para estabilização de fratura.

Fonte: Revista Caras.

