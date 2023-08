Internado há 14 dias, Faustão tranquiliza fãs: "Ainda não morri"

Faustão tirou um tempinho para tranquilizar os fãs por meio do Instagram do filho João Guilherme, nesta sexta-feira (18). O apresentador, que acaba de ter seu último programa de TV transmitido, falou sobre sua internação por insuficiência cardíaca, a confusão que gerou no público devido às homenagens dos famosos por sua despedida dos palcos.

"Oh, galera! Hoje, o dia em que minha filha estreou e fiz meu último programa na Band... por sorte, ainda não morri", disse ele, bem-humorado. "Estou preparado para coisas da vida", afirmou.

- RELEMBRE: Faustão está internado há 12 dias com insuficiência cardíaca

O apresentador disse que ainda não há uma decisão médica sobre a cirurgia a ser feita. "Estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir ainda que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço que quem goste de mim, reze. Tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária. Com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima", completou ele, se referindo a Deus.

O post recebeu uma chuva de comentários de apoio de colegas e fãs: “Ainda não terminou as Olimpíadas do Faustão, tem muita coisa pra você fazer aqui. Deus te abençoe com muita saúde”, escreveu Celso Portiolli, “Saúde, saúde e mais saúde!!! Mandando as melhores energias do mundo!!! Bj nesta família amada”, escreveu Luciano Huck, “Orando por você assim como todos os Brasileiros que te amam como eu te amo e amo essa família linda que me sinto parte”, escreveu Leandro Hassum.

