Internado com Covid, Eduardo Moscovis segue estável

Internado por complicações da Covid-19, Eduardo Moscovis apresenta quadro de saúde estável, mas ainda não tem previsão de alta, segundo sua assessoria de imprensa. O ator, de 53 anos, está no Copa Star, na Zona Sul do Rio.

Luciano Szafir, que recentemente também esteve internado lutando contra a doença, pediu orações nesta sexta-feira (6):

- Cada vez que eu vejo um caso de Covid, logicamente isso me toca. Pega muito forte em mim. Então, eu queria pedir orações para todos vocês que oraram por mim a todas as pessoas que estão com esse vírus amaldiçoado. E também ao Du Moscovis, acabei de ver que ele está. Enfim, é o que a gente pode fazer no momento.