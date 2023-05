Internada, Luciana Gimenez se pronuncia e revela estado de saúde

Da Redação

Luciana Gimenez, de 53 anos

Internada em um hospital de São Paulo desde o final da tarde desta terça-feira (16), a apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, se pronunciou na manhã desta quarta-feira (17), em sua rede social e revelou o seu estado de saúde.

Usando uma roupa confortável, a famosa apareceu sentada na cama do quarto e falou que está fazendo exames para saber o que houve com ela. A modelo começou a sentir, do nada, fortes dores na região inferior das costas.

A equipe médica a aconselhou ir direto para o hospital, visto que ela sofreu um grave acidente esquiando em Aspen, nos Estados Unidos, no início deste ano.

"Bom dia pra todos vocês que me mandaram mensagens amorosas, queria agradecer, dizer que sim, estou no hospital, daqui a pouco já vou melhorar", começou dizendo para acalmar os fãs. "Na hora que eu tiver uma resposta eu volto pra contar pra vocês, mas vai ficar tudo bem, daqui a pouco estou saindo com certeza, positiva", declarou ela sobre estar tranquila.

Nos últimos meses, Luciana Gimenez vem compartilhando as dificuldades de sua recuperação e sempre desabafa sobre dores e outros problemas desencadeados pelo acidente.

