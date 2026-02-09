Integrante da Portela morre aos 66 anos durante ensaio técnico na Sapucaí

A integrante da Portela Jussara Ferreira, de 66 anos, morreu após passar mal durante o ensaio técnico da escola de samba, realizado no sábado (07) na Marquês de Sapucaí. Ela sofreu um mal súbito enquanto participava da preparação para o Carnaval.

De acordo com informações da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e da Secretaria Municipal de Saúde, divulgadas pelo portal g1, a causa da morte foi um acidente vascular cerebral (AVC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Jussara chegou a ser atendida no posto médico do Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. E, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu e chegou à unidade já sem vida. Ela desfilava pela agremiação havia cerca de 20 anos.

Em nota, a Liesa lamentou: “A Liesa informa que uma desfilante da Portela sofreu um mal súbito durante o ensaio técnico da agremiação. Ela foi imediatamente socorrida e encaminhada ao posto médico do Sambódromo, sendo posteriormente transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, pela Secretaria Municipal de Saúde”.

E completaram: “A entidade tomou conhecimento, mais tarde, do falecimento da componente. A Liesa manifesta solidariedade e condolências à Portela, aos familiares e amigos neste momento de tristeza.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Portela lamentou morte

A Portela também lamentou a morte da integrante da escola em nota divulgada pelo portal g1: “A Portela lamenta profundamente o falecimento da portelense Jussara Faria Ferreira. Há 20 anos desfilando pela Majestade do Samba, Jussara fazia parte da ala da comunidade e era sempre presença constante na quadra e em todos os eventos da escola. Sempre apaixonada pelo nosso pavilhão, a sambista deixa um filho e uma imensa saudade no coração de todos os portelenses”.

“Jussara faleceu vítima de um AVC, após o último ensaio técnico da Portela, na madrugada deste domingo. O último adeus será nesta segunda-feira, dia 09/02, no cemitério de Inhaúma, com o velório iniciando às 13h e o sepultamento às 16h30. O presidente Junior Escafura, a vice-presidente Nilce Fran e toda a família portelense se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações: Revista Caras

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

