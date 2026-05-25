Instagram: quem são os 20 brasileiros com mais seguidores

Os atletas de futebol, artistas e influenciadores digitais continuam a consolidar sua hegemonia no ranking dos perfis brasileiros mais seguidos no Instagram. No topo absoluto da lista permanece o jogador Neymar, que acumula 233 milhões de seguidores, seguido por outros nomes históricos dos gramados mundiais, como Ronaldinho Gaúcho e Marcelo Vieira, ocupando a segunda e a terceira posição, respectivamente.

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A principal novidade no levantamento mais recente envolve a influenciadora e empresária Virginia Fonseca. Ela ultrapassou a apresentadora e atriz Tatá Werneck, assumindo a sexta posição geral do ranking e o posto de segunda mulher mais seguida do país na plataforma, com a marca de 56,1 milhões de usuários. À frente de Virginia entre o público feminino está apenas a cantora Anitta, que ocupa o quarto lugar geral com 61,3 milhões de seguidores e mantém o título de artista e mulher mais popular do Brasil no ambiente digital.

O avanço de criadores de conteúdo como Virginia, Whindersson Nunes e Carlinhos Maia demonstra a força e a consolidação do mercado de influenciadores frente aos artistas tradicionais de televisão e da música. Ainda assim, cantores populares de gêneros como o sertanejo, o forró e o axé preservam uma expressiva presença na rede social, com destaque para as contas de Gusttavo Lima, Simone Mendes, Wesley Safadão, Luan Santana e Ivete Sangalo, todos figurando entre os vinte primeiros colocados. Logo abaixo do grupo principal, outros fenômenos da internet, como a influenciadora Viih Tube, já somam cerca de 32 milhões de seguidores.

Top 20 perfis mais seguidos no Instagram

1º. Neymar – 233 milhões

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2º. Ronaldinho Gaúcho – 77,4 milhões

3º. Marcelo – 66,8 milhões

4º. Anitta – 61,3 milhões

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5º. Vini Jr. – 59,7 milhões

6º. Virginia Fonseca – 56,1 milhões

7º. Whindersson Nunes – 55 milhões

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8º. Tatá Werneck – 54,7 milhões

9º. Larissa Manoela – 52,1 milhões

10º. Maisa – 46,7 milhões

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11º. Gusttavo Lima – 44,9 milhões

12º. Bruna Marquezine – 43,3 milhões

13º. Marina Ruy Barbosa – 40,2 milhões

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14º. Simone Mendes – 40 milhões

15º. Wesley Safadão – 39,9 milhões

16º. Paolla Oliveira – 38,4 milhões

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17º. Luan Santana – 36,7 milhões

18º. Ivete Sangalo – 36,3 milhões

19º. Carlinhos Maia – 35,3 milhões

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20º. Zé Felipe – 34,2 milhões

As informações são do Bem Paraná.