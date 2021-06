Ingrid Analla é uma referência internacional de sucesso

Continua após publicidade

A empresária, CEO da ‘Grifiti’ e da ‘Home’, Ingrid Analla é com certeza sucesso no Brasil. Mas agora também é sucesso na China. Depois de morar por lá, por cinco anos, ela conquistou os chineses e mostrou que não é só um rostinho bonito. Ela é diretora geral da marca chinesa ‘Queens’ e faz a ponte da empresa com o Brasil.

E no meio desse turbilhão de responsabilidades, Analla ainda é mãe, modelo e digital influencer de sucesso. Com mais de 200 mil seguidores no Instagram, a loira é com certeza sinônimo de negócio bem feito.

Ela tem parceria com marcas de sucesso, nacionais e internacionais, para comprovar que consegue fazer todos os seus trabalhos com maestria. E ainda arranja tempo para cuidar da pequena Valentina.

Forte e determinada, não aceita ‘não’ como resposta e ajuda outras mulheres a descobrir sua veia empreendedora. Na China, faz parte de uma equipe de mulheres empreendedoras que ajudam e incentivam outras mulheres a lutar por seus sonhos.

Quando começou nas redes sociais, trabalhou muito conteúdo de moda, estilo e beleza. Hoje, tem suas marcas de sucesso para mostrar que tem talento, não só para falar de moda, como para criar moda. “Antes eu não tinha tantas oportunidades, a internet me deu um grande espaço para ampliar minha renda”, revela.

Mas já pensou em desistir algumas vezes. Afinal, nem tudo na vida é perfeito e sempre aparecem obstáculos a ultrapassar. Mas seus fãs a ajudam a passar por esses momentos difíceis. “Quando recebo elogios e tanto carinho, vejo que vale a pena continuar”, afirma.

Tem nos seus amigos sua inspiração e diz que sem eles não chegaria onde chegou. Ela afirma que eles gostariam que ela se mostrasse mais vezes, que todos deveriam conhecer um pouco da Ingrid que eles conhecem.

Nas horas vagas gosta de dirigir por aí e lutar Muay Thai. Também é apaixonada por viagens, mas no momento teve que deixar esse prazer de lado por conta da pandemia.